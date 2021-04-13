Ресторатор і суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво похвалився кадром з відомою українською співачкою

Як передає Politeka.net, новий пост відомий кулінар опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Мені дуже подобається творча діяльність цієї прекрасної дівчини", - написав він.

На знімку відображено, як Ектор придбав Олександру Зарицьку з групи KAZKA. При цьому якщо ресторатор посміхається, то співачка скорчила гримасу і показала мову, чим викликала невдоволення прихильниць судді "майстер Шефа". У коментарях до посту Ектора дівчині порадили повчитися манерам.

"Хочеться запитати у цієї дівчини, їй не подобається Ектор, що вона мову показала? Нехай повчиться етиці. Тому хочеться їй сказати: "Фу!"", "Так, Казка, цікава дівчина!!! Молодець», «Супер позитивне фото», "Круто", - пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали, як шеф-кухар полоскотав нерви, поставши на яхті в підводному костюмі з аквалангом за спиною.

"Занурюватися під воду - це дійсно особливий вид задоволення. А Ви б хотіли повторити такий подвиг?",- запитував відомий ресторатор.

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