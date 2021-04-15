Тіна Кароль отримала вогняний коментар від сина відомого хореографа Григорія Чапкіса, Ґрега, після того, як показала кадри зйомок свого нового кліпу

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Тіна Кароль розмістила кілька кадрів, підготовки кліпу "Хороший хлопець". Тіна вчиться танцювати хіп-хоп, в червоній масці та одутлуватій куртці.

Найпершим оцінив відео Ґрег Чапкіс, залишивши коментарі у вигляді вогненних смайликів:"🙌 🔥".

У коментарі до відео Тіна написала: "Безстрашність все більше вабить мене. Мій порив небезпечний - в цьому secret paradise. Дивись кліп"Хороший хлопець"".

Шанувальники по-різному оцінили як кліп Тіни Кароль, так і бекстейдж на кліп. На відео зірка вчиться поводитися по-бунтарськи. Зрештою, Кароль виходить з кімнати, відкидаючи жалюзі ногою.

Поки шанувальники переосмислюють нову Тіну Кароль, співачка досягає нових вершин, експериментуючи з образами і стилями не тільки себе, але і своєї музики. Фанати, які звикли до жіночної і ніжної Тіни здивовані, а дехто ошелешений. А любителі українських пісень ображені, через відсутність пісень в альбомі українською мовою. Однак, це не заважає зірці пробувати нові стилі, відкриваючи грані самої себе.

Фанати пишуть: "Показати, переступити грань, зробити крок і відчути ризик) по кромці леза пройтися...😍 ❤ ️ ", "Воуууу, ти🙈 😻", "Люблю Тіну, але серйозно, кому це може подобатися? Танець відверто поганий і поруч з хореографом це ще більш очевидно", "Ну таке( Не та Тіна. Ще й альбом увесь російськомовний. А що ж для нас, українців?", "Жахливий кліп( Якось не дуже😮 Клас😍 Тіночка ти 🔥❤️", "Найкраща❤️ Це так мило❤️❤️ Та круто ж було)))👏👏👏❤️", "Кошмар, на що вона перетворилася!! Раніше була жіночною, милою, ранимою! А це що за маска злочинця, по Вашому це красиво???🤦🏽🤦🏽🤦🏽", "Смішно звичайно виглядає".

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