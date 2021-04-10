Син відомого українського хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Грег, показав себе на тлі красивого пейзажу

Потомствений хореограф успадкував професію свого батька і перебрався подалі від нього в Сполучені Штати Америки, де обзавівся своєю власною танцювальною школою Chapkis Dance. Однак на відміну від легендарного батька, Грег займається хіп-хопом, а не народними танцями, передає Politeka.net.

Останнім фото, яке чоловік оприлюднив у своєму Instagram-акаунті став знімок, зроблений в Майамі штат Флорида.

Локацією для 42-річного Грега став красивий міський пейзаж в нічний час.

Чоловік у чорній куртці, джинсах і кепці попозував у повний зріст на тлі хмарочосів, колеса огляду, а також моря. Він стояв у профіль і дивився вдалину.

"Майамі Хіт", - лаконічно підписав син Чапкіса.

"Пишаюся тобою любов моя !!! 🔥 🔥 ",- прийшла в коментарі дружина Грега.

Відомо, що Грег Чапкіс вже 20 разом зі своєю коханою Ембер, вісім з яких – у шлюбі. У подружжя є два сини-12-річний Микола і 5-річний Максим.

Нагадаємо, що 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" вибігла з дому в коротенькому пеньюарі, підкоривши формами: "Мама мія".

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