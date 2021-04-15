Тина Кароль получила огненный комментарий от сына известного хореографа Григория Чапкиса, Грэга, после того, как показала кадры съемок своего нового клипа

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Тина Кароль разместила несколько кадров, подготовки клипа "Хороший парень". Тина учится танцевать хип-хоп, в красной маске и одутловатой куртке.

Самым первым оценил видео Грег Чапкис, оставив комментарии в виде огненных смайликов: "🙌🔥".

В комментарии к видео Тина написала: "Бесстрашие все больше манит меня. Мой порыв опасен - в этом secret paradise. Смотри клип "Хороший парень"".

Поклонники по-разному оценили как клип Тины Кароль, так и бекстейдж на клип. На видео звезда учится вести себя по-бунтарски. В конце концов, Кароль выходит из комнаты, отбрасывая жалюзи ногой.

Пока поклонники переосмысливают новую Тину Кароль, певица достигает новых вершин, экспериментируя с образами и стилями не только себя, но и своей музыки. Фанаты, привыкшие к женственной и нежной Тине удивлены, а иногда ошарашены. А любители украинских песен обижены, из-за отсутствия песен в альбоме на украинском языке. Однако, это не мешает звезде пробовать новые стили, открывая грани самой себя.

Фанаты пишут: " Показать, переступить грань, шагнуть и почувствовать риск) По кромке лезвия пройтись...😍❤️", "Воуууу, Ти🙈😻", "Люблю Тину, но серьезно, кому это может нравиться? Танец откровенно плох и рядом с хореографом это ещё более очевидно", "Ну таке( Не та Тіна. Ще й альбом увесь російськомовний. А що ж для нас, українців?", "Ужасный клип( Как то не очень😮 Класс😍 Тиночка ты 🔥❤️", "Лучшая❤️ Это так мило❤️❤️ Да круто же было)))👏👏👏❤️", "Кошмар, во что она превратилась!! Раньше была женственной, милой, ранимой! А это что за маска преступника, по вашему это красиво???🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️", "Смешно конечно выглядит".

Напомним, что сын Григория Чапкиса взволновал сообщением об отце, показав фото: "Его здоровье...".

Как сообщала Politeka сын Чапкиса из "Танців з зірками" похвастался достижениями в США: "Горжусь тобой, любовь моя".

Также Politeka писала, что Кароль вместо Дана Балана пустила в свое кресло известного холостяка: "Я уже сидела с одним...".