Тіна Кароль здивувала своєю реакцією на прохання відомого красеня примоститися поруч з нею в тренерському кріслі на "Голосі країни"
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 36-річної співачки в Instagram опублікували цікаве відео з діалогом Кароль і ведучого шоу Слави Дьоміна (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Дьомін, беручи коментар у Тіни, попросився зняти її місце в суддівському кріслі - бесіда переросла в щось особисте. Тим більше, що ведучий зовсім недавно розлучився після 13 років шлюбу, і тепер його серце знову вільне.
"(хотів би, - ред.) зняти "святе місце", там, де ти сидиш... Можна я сяду?",- запитав Слава.
"Звичайно, давай...", - погодилася Кароль.
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"Можемо разом з тобою сісти?", - запропонував, у свою чергу, той.
"Ні, окремо. Я вже сиділа з одним...", - зітхнула співачка. - "І що, тобі сподобалося?"- "Ой, досі ось це ось..."
Судячи з усього, Кароль мала на увазі Дана Балана - саме він сидів поруч з нею останнім часом. Як відомо, екс-тренер "Голосу країни" Балан повернувся на проект тільки на один ефір - з нокаутами, в якості помічника Кароль. Так як парі приписували пристрасний роман, коли Дан ще був тренером, то його поява наробила галасу.
Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:
"А кому це вона так підморгує?😏😂"
"Негарно. Якщо так неприємно, навіщо сідала?" - "при чому тут неприємно... Тіна з гумором каже, мовляв, сіла з одним і досі тово... тобто... закохалася на свою голову " - "Хз але дуже дивно вона сказала"
"Це давно було зрозуміло ось зараз вона ще раз показала своє ставлення до нього а хтось ще вірить в якусь любов..."
Нагадаємо, що Винник ніжно заспокоїв Тіну Кароль, яка пустила сльозу, поки Балана немає поруч: "Чого ти ридаєш?"