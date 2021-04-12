Син відомого українського хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Грег поділився своїми переживаннями

Про це пише передає Politeka.net, з посиланням на сторінку 42-річного хореографа.

"Всі мої думки про мого батька і його здоров'я", - написав він, показавши кадри на яких зображений разом з батьком у Києві кілька років тому.

На кадрах Грег разом з батьком танцюють біля Києво-Печерської Лаври.

На жаль, під час візиту Грега в Україну в 2021 році його батько був далеко не таким бадьорим. Після трьох госпіталізацій з пневмонією, перенесених менш ніж за півроку, і реанімації Григорій Чапкіс серйозно здав. Судячи зі свіжих кадрів, навіть пересуватися і говорити йому було нелегко.

Грег відвідував батька близько місяця тому. З тих пір звісток про нього він не повідомляв.

Грег Чапкіс народився в 1979 році. Він-син Григорія Чапкіса від другого шлюбу. Чапкіс-старший одружився на матері Грега, Наталії в 1980 році. Зараз вона проживає в Сан-Франциско.

Грег народився і виріс в Україні, але вже давно проживає в США, в Сан-Франциско. Там він відкрив свою школу танців Chapkis Dance. Відзначимо, на відміну від батька Грег віддав перевагу хіп-хопу.

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