Пішов з життя легендарний український актор
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Національного українського академічного театру імені Марії Заньковецької.
Борис Михайлович Мірус помер на 94-му році життя. Причина його смерті не повідомляється.
"Ми вчилися у вас акторської та життєвої мудрості, просили поради і прислухалися до критики. Спасибі вам за науку, теплі слова, велич і майстерність акторського таланту і за те, що ви у нас були. Спочивайте з Богом, майстер", – написали колеги актора.
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Мірус знявся в таких картинах, як "Сім'я Коцюбинських", "Десятий крок". Найбільшу популярність йому принесла головна роль у стрічці "Будні карного розшуку".
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