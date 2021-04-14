Пішов з життя легендарний український актор

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Національного українського академічного театру імені Марії Заньковецької.

Борис Михайлович Мірус помер на 94-му році життя. Причина його смерті не повідомляється.

"Ми вчилися у вас акторської та життєвої мудрості, просили поради і прислухалися до критики. Спасибі вам за науку, теплі слова, велич і майстерність акторського таланту і за те, що ви у нас були. Спочивайте з Богом, майстер", – написали колеги актора.

Мірус знявся в таких картинах, як "Сім'я Коцюбинських", "Десятий крок". Найбільшу популярність йому принесла головна роль у стрічці "Будні карного розшуку".

Раніше ми повідомляли, що померла відома російська актриса - зірка фільму "Діамантова рука" Серафима Холіна.

Легендарна фраза про те, що "штани перетворюються в елегантні шорти", належала саме героїні Серафимі.

Актрисі було 97 років.

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