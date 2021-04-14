Ушел из жизни легендарный украинский актер

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национального украинского академического театра имени Марии Заньковецкой.

Борис Михайлович Мирус скончался на 94-м году жизни. Причина его смерти не сообщается.

"Мы учились у вас актерской и жизненной мудрости, просили совета и прислушивались к критике. Спасибо вам за науку, теплые слова, величие и мастерство актерского таланта и за то, что вы у нас были. Покойтесь с Богом, мастер", – написали коллеги актера.

Мирус снялся в таких картинах, как "Семья Коцюбинских", "Десятый шаг". Наибольшую известность ему принесла главная роль в ленте "Будни уголовного розыска".

Ранее мы сообщали, что скончалась известная российская актриса - звезда фильма "Бриллиантовая рука" Серафима Холина.

Легендарная фраза о том, что "брюки превращаются в элегантные шорты", принадлежала именно героине Серафиме.

Актрисе было 97 лет.

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