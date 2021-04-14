Ушел из жизни легендарный украинский актер
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национального украинского академического театра имени Марии Заньковецкой.
Борис Михайлович Мирус скончался на 94-м году жизни. Причина его смерти не сообщается.
"Мы учились у вас актерской и жизненной мудрости, просили совета и прислушивались к критике. Спасибо вам за науку, теплые слова, величие и мастерство актерского таланта и за то, что вы у нас были. Покойтесь с Богом, мастер", – написали коллеги актера.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
К переболевшей "Холостячке" Мишиной приехали люди в военной форме, что произошло: "А у нас тут спецназ!"
Ирину Билык после всех манипуляций с внешностью с трудом узнали на сцене: "Что с ее лицом?"
Изгнанная из "Холостяка" участница-красотка жестко проехалась по Заливако: "Миша хороший парень, но..."
Ушла из жизни легендарная российская актриса: дочь нашла бездыханное тело мамы в квартире
Мирус снялся в таких картинах, как "Семья Коцюбинских", "Десятый шаг". Наибольшую известность ему принесла главная роль в ленте "Будни уголовного розыска".
Ранее мы сообщали, что скончалась известная российская актриса - звезда фильма "Бриллиантовая рука" Серафима Холина.
Легендарная фраза о том, что "брюки превращаются в элегантные шорты", принадлежала именно героине Серафиме.
Актрисе было 97 лет.
Напомним, ушла из жизни известная советская актриса-красавица, ее помнят миллионы: "причина смерти…"
Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь известной советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "звезда до последнего..."
Также Politeka писала, что ушла из жизни легендарная актриса-Красавица, на ее фильмах выросли поколения: "ее будет очень не хватать всем".