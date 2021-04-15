Відтепер банки можуть автоматично списувати борги українців на вимогу державних і приватних виконавців

З 6 квітня набув чинності відповідний наказ Мін'юсту. Автоматичне стягнення стосується тих українців, які внесені до Єдиного реєстру боржників. Зараз там знаходиться 5,5 млн боргів. Більшість з них це борги перед комунальними установами, за штрафи ПДР або несплату аліментів.

До теперішнього часу банки, хоч і були зобов'язані розкривати виконавцю дані про запитуваного клієнта, але часто робили це в загальному вигляді. Тепер банки зобов'язані надавати всю інформацію про реквізити рахунків боржника та суму коштів на них, передає "Обозреватель".

Процедура автоматичного стягнення боргів займає мінімальну кількість часу і проходить в кілька кліків в онлайн-режимі.

Виконавець за допомогою автоматизованої системи створює вимогу на отримання інформації про наявність рахунків боржника і грошових коштів на них. Запит завантажується в інформаційні системи банків, щоб перевірити чи відкриті там рахунки необхідної особи. Якщо такі є, то не пізніше ніж за годину дані передаються виконавцю, який потім формує в системі постанову про арешт коштів, і банк, в свою чергу, виконує це рішення.

За інформацією Опендатабот, сім провідних банків, включаючи ПриватБанк і Монобанк, вже почали роботу в автоматичній системі списування боргів. Ще 44 фінустанови підключилися в тестовому режимі.

Варто зазначити, на початок березня 2021 року загальна заборгованість українців за комуналку перевищила 82 мільярди гривень. Найбільше громадяни заборгували за газ - понад 34 млрд і гарячу воду з опаленням - понад 27 млрд гривень.

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