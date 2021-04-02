Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль создали совместное заявление, по поводу комиссий
Верховная Рада рассматривает предложения относительно законопроектов, которые касаются банковских комиссий. Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль обратились к власти с заявлением.
В законопроектах предлагается предусмотреть применение административных ограничений размера комиссии для торговцев за эквайринг и размера межбанковских комиссий (интерчейндж), пишет Finance.ua.
Названые банки имеют свою позицию насчет темы комиссий. Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль обязуются приложить все усилия для снижения размера комиссий интерчейндж в Украине.
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Субъекты рынка могут обратиться в Антимонопольный комитет Украины, чтобы там им дали заключение о возможных действиях, которые направлены на снижение комиссии, по графику:
- с 01.07.2021 – 1.20%
- с 01.07.2022 – 1.00%
- с 01.07.2023 – 0.90%
Также банки обязуются прилагать усилия для эффективной работы и снижения оплаты за услуги эквайринга (оплата через POS-
Однако денежно-кредитные организации при этом настаивают на сохранении свободного рыночного ценообразования комиссий и недопустимости регулирования их на законодательном уровне. В обращении предлагается отозвать предложения к указанным законопроектам, в которых хотят определить размер комиссий.
А что насчет продвижения безналичных платежей, то банки ждут поддержки от правительства для реализации таких планов, как: регулирование всех платежей в безналичной форме между компаниями/государством/государственными учреждениями с одной стороны и гражданами Украины с другой стороны
Также банки предлагают отменить требование по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов, а также снизить ограничения по наличным расчетам в торговой сети.
Напомним, в ПриватБанке массово отклоняют платежи, введены новые ограничения для украинцев: «Теперь нужно…».
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