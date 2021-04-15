Отныне банки могут автоматически списывать долги украинцев по требованию государственных и частных исполнителей

С 6 апреля вступил в силу соответствующий приказ Минюста. Автоматическое взыскание касается тех украинцев, которые внесены в Единый реестр должников. Сейчас там находится 5,5 млн долгов. Большинство из них это долги перед коммунальными учреждениями, за штрафы ПДД или неуплату алиментов.

До настоящего времени банки, хоть и были обязаны раскрывать исполнителю данные о запрашиваемом клиенте, но часто делали это в общем виде. Теперь банки обязаны предоставлять всю информацию о реквизитах счетов должника и сумме средств на них, передает "Обозреватель".

Процедура автоматического взыскания долгов занимает минимальное количество времени и проходит в несколько кликов в онлайн-режиме.

Исполнитель с помощью автоматизированной системы создает требование на получение информации о наличии счетов должника и денежных средств на них. Запрос загружается в информационные системы банков, чтобы проверить открыты ли там счета требуемого лица. Если таковые имеются, то не позднее чем за час данные передаются исполнителю, который затем формирует в системе постановление об аресте средств, и банк, в свою очередь, выполняет это решение.

По информации Опендатабот, семь ведущих банков, включая ПриватБанк и Монобанк, уже начали работу в автоматической системе списывания долгов. Еще 44 финучреждения подключились в тестовом режиме.

Стоит отметить, на начало марта 2021 общая задолженность украинцев за коммуналку превысила 82 миллиарда гривен. Больше всего граждане задолжали за газ - более 34 млрд и горячую воду с отоплением - более 27 млрд гривен.

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