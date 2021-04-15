Телеведуча Катя Осадча не втомлюється радувати шанувальників своїми образами, поява телеведучої в білосніжному вбранні з прикритим животиком у вигляді накидки

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Катерина Осадча показала знімок, на якому позує в білосніжній сукні з накидкою у вигляді фартушка темно-зеленогго кольору, що прикривло животик телеведучої.

"У передчутті справжньої весни Катерина Осадча заглянула в бутіки улюблених українських брендів і поділилася своїми лайфхаками, щодо сезонного шопінгу", - підписано фото.

У кадрі Катерина стоїть в білосніжному вбранні, зверху якого накинутий фартушок. Рук телеведуча поклала на талію. Фартушок, оригінальним чином прикриває животик ведучої.

Зірка "Світського життя" Катя Осадча останнім часом стала з'являтися в неоднозначних нарядах, і дискусії про вагітність знаменитості тільки посилюються. Варто сказати, що даючи інтерв'ю, чоловік знаменитості, ведучий Юрій Горбунов, розповів, що був би не проти поповнення в сімействі.

Нещодавно у своїх Instagram-сторіс Осадча опублікувала милий кадр гнізда з лелеками, коротко підписавши фото: "Весна". Звичайно ж така деталь не залишилася непоміченою, і користувачі соцмережі в черговий раз стали підозрювати, що Катя вагітна, а фото з лелеками на це чітко натякає. Як відомо, лелеки є символом дітонародження і новонароджених, для багатьох лелека – це знак понад про швидке поповнення в сімействі.

Нагадаємо, що "вагітна" Катя Осадча отримала знак згори про швидке поповнення в родині: "Весна..."

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