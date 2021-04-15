Телеведущая Катя Осадчая не устает радовать поклонников своими образами, появление телеведущей в белоснежном наряде с прикрытым животиком в виде накидки
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Екатерина Осадчая показала снимок, на котором позирует в белоснежном платье с накидкой в виде фартушка темно-зеленогго цвета, прикрывшем животик телеведущей.
"В предчувствии настоящей весны Екатерина Осадчая заглянула в бутики любимых украинских брендов и поделилась своими лайфхаками, касательно сезонного шопинга", - подписано фото.
В кадре Екатерина стоит в белоснежном наряде, сверху которого накинут передничек. Рук телеведущая положила на талию. Фартушок, оригинальным образом прикрывает животик ведущей.
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Звезда "Світського життя" Катя Осадчая в последнее время стала появляться в неоднозначных нарядах, и дискуссии о беременности знаменитости только усиливаются. Стоит сказать, что давая интервью, муж знаменитости, ведущий Юрий Горбунов, рассказал, что был бы не против пополнения в семействе.
Недавно в своих Instagram-сторис Осадчая опубликовала милый кадр гнезда с аистами, коротко подписав фото: "Весна". Конечно же такая деталь не осталась незамеченной, и пользователи соцсети в очередной раз стали подозревать, что Катя беременная, а фото с аистами на это отчетливо намекает. Как известно, аисты являются символом деторождения и новорожденных, для многих аист – это знак свыше о скором прибавлении в семействе.
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