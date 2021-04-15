Телеведущая Катя Осадчая подогрела слухи о своей беременности, выложив интересное фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net , известная украинская телеведущая, которая ведет не только "Светскую жизнь", но также эфиры вокального шоу "Голос страны", Катя Осадчая в последнее время стала объектом жарких дискуссий в соцсетях. Все дело в том, что телезвезде приписывают третью беременность, о которой она сама пока молчит. При этом ее муж – телеведущий Юрий Горбунов в одном из интервью откровенно признался, что мечтает о дочери и они с Катей уже над этим работают.

После очередного эфира "Голоса страны" Осадчая еще больше подожгла интерес публики к ее возможной беременности. На сцену красотка вышла в ярком весеннем платье, которое подчеркнуло не только ноги, но и округлившийся животик, как уверенны поклонники. В комментариях к фото и видео с этого эфира украинцы почти одноголосно утверждали, что телеведущая ждет третьего ребеночка, и даже выдвигали версии о том, что у нее будет девочка.

Отметим, что недавно в своих Instagram-сторис Осадчая опубликовала милый кадр гнезда с аистами, коротко подписав фото: "Весна". Конечно же такая деталь не осталась незамеченной, и пользователи соцсети в очередной раз убедились, что Катя беременная, а фото с аистами на это отчетливо намекает. Как известно, аисты являются символом деторождения и новорожденных, для многих аист – это знак свыше о скором прибавлении в семействе.

Напомним, Довольная Осадчая, забыв о скромности, удивила появлением без лифчика: "Весна пришла...".

Как сообщала Politeka, Горбунов дал повод для зависти, показав, как коротает вечера без Осадчей: "Пусть согреет...".

Также Politeka писала, Нарядный Горбунов показал, как они с Осадчей приготовились к прямому эфиру: "Нереально красивые".