Ведущая "Голосу країни" Екатерина Осадчая устроила примерку новых костюмов, хвастаясь новым образом

Катерина Осадчая знаменита не только тем, что появляется на самых важных и популярных мероприятиях, берет скандальные интервью и часто выступает в роли телеведущей. Модница также может похвастаться эпичными появлениями в самых невероятных нарядах на публике.

В этот раз Катерина предстала перед поклонниками в весеннем образе, которым осталась очень довольна. Новая коллекция ее любимого бренда вместила в себе также линейку весенней одежды. И хотя сама Катерина входе распаковки заявила, что для такого еще «слишком холодно» и весна только по сути начинается, она все же хочет быстренько примерить костюм.

"Весна пришла, но еще слишком холодно носить это, наверное к поздней весне уже", - прокомментировала Катерина.

В темно коричневых брюках и свободном гольфе Катерина без макияжа покрутилась перед зеркалом. Причем поскольку Осадчая была в естественном виде, прятать себя несколько в домашнем виде она не стала под фильтрами, поэтому можно заметить также и то, что примеряла Катерина костюм без лифчика. Удобная ткань подчеркнула формы звезды лучшим образом.

До этого длинноногая Екатерина появилась в прямом эфире проекта в цветастом мини-платье с рукавами-воланами и дополнительной длинной юбкой со шлейфом.

Пользователи обсудили образы всех присутствующих, но особенно их внимание привлекло возможное интересное положение Осадчей. Недавно в Сети появились слухи, что Екатерина с Юрием ждут третьего ребенка.

"Екатерина беременна?❤️🙌🔥" - "100%!!!" - "да, наверно" - "с чего вы взяли", "Платье очень красивое, и животик❤️", "Катя вы беременны" - "пожалуй, она знает)", "Катюша, Вы сегодня очаровательны, сама весна. Самый эффектный образ", "Катя Осадчая, неожиданно 😮" "Какие ножки у Кати!!!".

Напомним, нарядный Горбунов показал, как они с Осадчей приготовились к прямому эфиру: "Нереально красивые"