Украинская телеведущая Катя Осадчая решила насладиться выходным днем, пока на улице хорошая погода

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала сразу несколько фотографий оживающей природы. Не забыла Катя показать и себя. 37-летняя ведущая нежилась на солнышке, скинув с себя лишнюю одежду. Судя по всему, звезде было довольно жарко, так как она осталась в одной футболке.

«В футболке на улице», - подписала снимок звезда.

Как известно, Катя Осадчая и Юрий Горбунов живут в собственном доме. Поэтому у них есть возможность наслаждаться отдыхом у себя во дворе. Что и сделала Осадчая, которая решила порелаксировать, пока муж на работе.

«Пусть уже все зацветет», - написала телеведущая на одном из фото, сделанном во дворе.

Стоит отметить, что Горбунов в это время находился на съемках. Об этом стало известно из его Инстаграм, где он рассказал о наступлении горячей поры для съемок.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая в шортиках и блузке продемонстрировала стройные ножки. Звезда отдыхала на яхте, наслаждаясь теплой погодой. Стоит отметить, что в комментариях поклонники стали сравнивать фигурку телеведущей с фигурой Оли Поляковой, которая также любит хвастаться своими ножками.

Напомним, что Катя Осадчая в мини-шортах оконфузилась на яхте: "Что с ногами?".

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