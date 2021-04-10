Українська телеведуча Катя Осадча, яка покотила під час локдауну в Єгипет, заінтригувала новим фото

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка похвалилася морською прогулянкою на яхті, а також нескінченністю своїх ніг, передає Politeka.net

Для відпочинку знаменитість вибрала короткі світло-бежеві шорти і рожеву сорочку, яку вона зав'язала на животі.

Свій літній лук Осадча з'єднала з повзкою на голові. Волосся Катя зібрала в низький хвіст і завдала легкий макіяж з акцентом на очі.

Телеведуча "Світського життя" попозувала біля борту яхти в білих кедах, засвітивши стрункі ніжки, які, як звернули увагу фоловери, були в плямах.

"Червоне море, яхта, два актори :) що нас привело в Єгипет? Дивіться сьогодні у Світському житті о 23:20 ", - анонсувала Катя Осадча.

"Що з ногами???",- запитала одна з підписниць.

На що їй відповіла інша.

"Може вагітна, ось ноги і набрякли", - каже вона.

Раніше Осадча показала, як гуляла біля берега моря. Катя була в легкій напівпрозорій сукні, яку легенько підняв вітер, і фанати відразу помітили кругленький животик. У вбранні було досить велике декольте і можна відразу помітити, що білизни дівчина не одягала.

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