Українська телеведуча Катя Осадча, яка покотила під час локдауну в Єгипет, заінтригувала новим фото
Так, на своїй сторінці в Instagram зірка похвалилася морською прогулянкою на яхті, а також нескінченністю своїх ніг, передає Politeka.net
Для відпочинку знаменитість вибрала короткі світло-бежеві шорти і рожеву сорочку, яку вона зав'язала на животі.
Свій літній лук Осадча з'єднала з повзкою на голові. Волосся Катя зібрала в низький хвіст і завдала легкий макіяж з акцентом на очі.
Телеведуча "Світського життя" попозувала біля борту яхти в білих кедах, засвітивши стрункі ніжки, які, як звернули увагу фоловери, були в плямах.
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"Червоне море, яхта, два актори :) що нас привело в Єгипет? Дивіться сьогодні у Світському житті о 23:20 ", - анонсувала Катя Осадча.
"Що з ногами???",- запитала одна з підписниць.
На що їй відповіла інша.
"Може вагітна, ось ноги і набрякли", - каже вона.
Раніше Осадча показала, як гуляла біля берега моря. Катя була в легкій напівпрозорій сукні, яку легенько підняв вітер, і фанати відразу помітили кругленький животик. У вбранні було досить велике декольте і можна відразу помітити, що білизни дівчина не одягала.
Нагадавши, модниця Осадча осоромилася з вбранням зірки "Голосу країни" за 24 тисячі
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