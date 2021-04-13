Ведуча " Голосу країни" Катерина Осадча влаштувала примірку нових костюмів, хвалячись новим образом

Катерина Осадча знаменита не тільки тим, що з'являється на найважливіших і популярних заходах, бере скандальні інтерв'ю і часто виступає в ролі телеведучої. Модниця також може похвалитися епічними появами в найнеймовірніших нарядах на публіці.

Цього разу Катерина постала перед шанувальниками у весняному образі, яким залишилася дуже задоволена. Нова колекція її улюбленого бренду вмістила в собі також лінійку весняного одягу. І хоча сама Катерина вході розпакування заявила, що для такого ще «занадто холодно» і весна тільки по суті починається, вона все ж хоче швиденько приміряти костюм.

"Весна прийшла, але ще занадто холодно носити це, напевно до пізньої весни вже", - прокоментувала Катерина.

У темно коричневих брюках і вільному гольфі Катерина без макіяжу покрутилася перед дзеркалом. Причому оскільки Осадча була в природному вигляді, ховати себе дещо в домашньому вигляді вона не стала під фільтрами, тому можна помітити також і те, що приміряла Катерина костюм без ліфчика. Зручна тканина підкреслила форми зірки найкращим чином.

До цього довгонога Катерина з'явилася в прямому ефірі проекту в квітчастій міні-сукні з рукавами-воланами і додаткової довгою спідницею зі шлейфом.

Користувачі обговорили образи всіх присутніх, але особливо їх увагу привернуло можливе цікаве положення Осадчої. Нещодавно в мережі з'явилися чутки, що Катерина з Юрієм чекають третю дитину.

"Катерина вагітна?❤️🙌🔥" - "100%!!!"- "так, напевно" - "з чого ви взяли"," сукня дуже красива, і животик❤️"," Катя ви вагітні " - " мабуть, вона знає)", " Катюша, ви сьогодні чарівні, сама весна. Найефектніший образ", "Катя Осадча, несподівано 😮 "" які ніжки у Каті!!!".

Нагадавши, ошатний Горбунов показав, як вони з Осадчою приготувалися до прямого ефіру: "Нереально красиві"