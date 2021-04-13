Ведуча "Голосу країни" Катерина Осадча викликала фурор сміливим образом

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала серію свіжих знімків у своєму мікроблозі в Instagram, якими заінтригувала.

Так, довгонога Катерина з'явилася в прямому ефірі проекту в квітчастій міні-сукні з рукавами-воланами та додатковою довгою спідницею зі шлейфом. Цього разу зірка відмовилася від своєї звичної фішки - капелюха, розпустивши волосся та уклавши хвилями на плече.

Кадрами цієї ж події у себе в Instagram ділився і її чоловік, також ведучий "Голосу країни", Юрій Горбунов. Тут вони з Катериною позували з усіма тренерами: Дмитром Монатіком, Надею Дорофєєвою, Олегом Винником і Тіною Кароль.

Користувачі обговорили образи всіх присутніх, але особливо їх увагу привернуло можливе цікаве положення Осадчої. Нещодавно в Мережі з'явилися чутки, що Катерина з Юрієм чекають на третю дитину. Фанати пильно придивляються до кожного знімку Катерини, стверджуючи, що у неї поступово округляється животик. Ці кадри не стали винятком:

"Катерина вагітна?❤️🙌🔥" - "100%!!!"- "так, напевно" - "з чого ви взяли"

"Сукня дуже красива, і животик❤️"

"Катя ви вагітні" - "мабуть, вона знає)"

"Катюша, ви сьогодні чарівні, сама весна. Найефектніший образ"

"Катя і сукня - "неперевершені"!!! А для Юри, як завжди, не вистачило тканини для штанів... Не все, що модно, красиво... 😂"

"Лялька Барбі!😍"

"Вау 🔥 як вам личить такий стиль 😍"

"Катя Осадча, несподівано 😮"

"Які ніжки у Каті!!!"

Нагадаємо, ошатний Горбунов показав, як вони з Осадчою приготувалися до прямого ефіру: "Нереально красиві"