Ведуча "Голосу країни" Катерина Осадча викликала фурор сміливим образом
Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала серію свіжих знімків у своєму мікроблозі в Instagram, якими заінтригувала.
Так, довгонога Катерина з'явилася в прямому ефірі проекту в квітчастій міні-сукні з рукавами-воланами та додатковою довгою спідницею зі шлейфом. Цього разу зірка відмовилася від своєї звичної фішки - капелюха, розпустивши волосся та уклавши хвилями на плече.
Кадрами цієї ж події у себе в Instagram ділився і її чоловік, також ведучий "Голосу країни", Юрій Горбунов. Тут вони з Катериною позували з усіма тренерами: Дмитром Монатіком, Надею Дорофєєвою, Олегом Винником і Тіною Кароль.
Здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "Досі не заживає..."
Опухла Полякова вразила виглядом без косметики, Королеву ночі не впізнати: "Без уколів такий..."
Тіну Кароль зняли в несподіваному вбранні на кухні, співачка розійшлася: "оцінила гречку і..."
Ткач з "Квартал 95" здивував зміною іміджу, артиста не впізнати: "Ласточкін, це ти?"
Втікши в РФ, зірки "Дизель шоу" Писаренко і Нікішин завили і розплакалися на камеру: "Запалилися то як"
Користувачі обговорили образи всіх присутніх, але особливо їх увагу привернуло можливе цікаве положення Осадчої. Нещодавно в Мережі з'явилися чутки, що Катерина з Юрієм чекають на третю дитину. Фанати пильно придивляються до кожного знімку Катерини, стверджуючи, що у неї поступово округляється животик. Ці кадри не стали винятком:
"Катерина вагітна?❤️🙌🔥" - "100%!!!"- "так, напевно" - "з чого ви взяли"
"Сукня дуже красива, і животик❤️"
"Катя ви вагітні" - "мабуть, вона знає)"
"Катюша, ви сьогодні чарівні, сама весна. Найефектніший образ"
"Катя і сукня - "неперевершені"!!! А для Юри, як завжди, не вистачило тканини для штанів... Не все, що модно, красиво... 😂"
"Лялька Барбі!😍"
"Вау 🔥 як вам личить такий стиль 😍"
"Катя Осадча, несподівано 😮"
"Які ніжки у Каті!!!"
Нагадаємо, ошатний Горбунов показав, як вони з Осадчою приготувалися до прямого ефіру: "Нереально красиві"