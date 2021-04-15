Відомий ресторатор і суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав свій будинок, місце, в якому відпочиває душею і тілом

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ектор розмістив кілька фото свого особняка, який знаходиться в передмісті столиці. Ектор написав, що рішення жити за містом вважає одним з найважливіших за останні роки.

"Спочатку мені було страшно-скільки часу я буду проводити в дорозі на роботу, де я буду купувати свіжий хліб, Як я зможу жити без ритму столиці? І ось я тут, і ще жодного разу не шкодував про своє рішення: чисте повітря, поруч ліс і ідеально розвинена інфраструктура. І якщо чесно, то і в пробках Я менше часу проводжу", - зізнався задоволений ресторатор.

Варто сказати, що Хіменес-Браво живе в Ірепні, де купив собі будинок в котеджному містечку.

Шанувальники не залишили повідомлення Ектора без уваги, вони відгукнулися на питання знаменитості про те, які він забув описати перевагу проживання в передмісті, а також висловили своє захоплення красою та масштабами будинку:

"Здрастуйте ми теж живемо в передмісті і в місто не тягне всі зручності є в будинку город в місто ніколи не хотілося, хоча до заміжжя жила в місті, а тепер 45 років вже в передмісті в місто їздимо часто, взагалі, я з вами солідарна🌞 🌞 🌞", "Спокій", "Ектор, ви Супер чоловік!", "У вас дуже гарний будинок", "Ми живемо в приватному будинку посеред Одеси, приватні будинки це інший світ...❤ ️ 🙌 😍 ",- відгукнулися Шанувальники, не забувши похвалити свого кумира.

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