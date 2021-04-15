Відомий ресторатор і суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав свій будинок, місце, в якому відпочиває душею і тілом
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ектор розмістив кілька фото свого особняка, який знаходиться в передмісті столиці. Ектор написав, що рішення жити за містом вважає одним з найважливіших за останні роки.
"Спочатку мені було страшно-скільки часу я буду проводити в дорозі на роботу, де я буду купувати свіжий хліб, Як я зможу жити без ритму столиці? І ось я тут, і ще жодного разу не шкодував про своє рішення: чисте повітря, поруч ліс і ідеально розвинена інфраструктура. І якщо чесно, то і в пробках Я менше часу проводжу", - зізнався задоволений ресторатор.
Варто сказати, що Хіменес-Браво живе в Ірепні, де купив собі будинок в котеджному містечку.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Сніг знову засипле Україну, озвучений прогноз на середину квітня: коли та де чекати негоди
"Холостячка" Мішина поїхала від Еллерта за тисячі кілометрів, показавши свій новий дім: "Досі не можу відійти..."
На "Голосі країни" несподіваний поворот, повернеться знаменитий екс-тренер: "Учасникам випаде шанс…"
Ірину Білик після всіх маніпуляцій із зовнішністю насилу впізнали на сцені: "Що з її обличчям?"
Шанувальники не залишили повідомлення Ектора без уваги, вони відгукнулися на питання знаменитості про те, які він забув описати перевагу проживання в передмісті, а також висловили своє захоплення красою та масштабами будинку:
"Здрастуйте ми теж живемо в передмісті і в місто не тягне всі зручності є в будинку город в місто ніколи не хотілося, хоча до заміжжя жила в місті, а тепер 45 років вже в передмісті в місто їздимо часто, взагалі, я з вами солідарна🌞 🌞 🌞", "Спокій", "Ектор, ви Супер чоловік!", "У вас дуже гарний будинок", "Ми живемо в приватному будинку посеред Одеси, приватні будинки це інший світ...❤ ️ 🙌 😍 ",- відгукнулися Шанувальники, не забувши похвалити свого кумира.
Нагадаємо, що Ектор з " Майстер шеф "розговорився про сумні зміни в житті:" вранці, відкриваючи очі..."
Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA скорчила гримасу, опинившись в обіймах Хіменес-Браво з "Майстер Шеф": "хочеться сказати…»
Також Politeka писала, що спокусливий Хіменес-Браво з " Майстер Шеф "змусив українок ковтати слинки, показавши свої вкусняшки:" такий чоловік..."