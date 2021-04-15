Легендарна українська співачка Ніна Матвієнко відверто розповіла про свої стосунки із колишній чоловіком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Valevska Show.

Артистка розповіла, що після того, як її чоловік, художник Петро Гончар, в 1993 році став директором київського Музею Івана Гончара, кожен з них став жити своїм окремим життям.

Матвієнко також зізналась, що попри все вона цінує чоловіка за його талант.

"Поважаю його як талант, як організатора. Він дуже багато мені в житті допоміг. І коли я була на гастролях, з дітьми залишався. Ну, я не можу це відкинути. Це був до половини мого життя великий друг. До половини мого життя. А далі у нас вже не було того життя, що було, - кожен встав і пішов. Він директором - там з'явився свій світ, своя робота, свої люди, інші відносини. Абсолютно інші. Тому я тішуся з того, що у мене було в кращі роки мого життя", - поділилася Матвієнко.

Як відомо, перший і єдиний чоловік співачки - художник Петро Гончар, син етнографа Івана Гончара. Весілля пара зіграла в 1971 році. У шлюбі народилися сини-погодки Іван і Андрій, які стали художниками (Іван в 32-річному віці постригся в ченці). Також у Петра і Ніни є дочка Тоня Матвієнко, яка пішла по стопах матері і стала співачкою.

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