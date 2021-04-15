Легендарная украинская певица Нина Матвиенко откровенно рассказала о своих отношениях с бывший мужем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Valevska Show.

Артистка рассказала, что после того, как ее муж, художник Петр Гончар, в 1993 году стал директором киевского Музея Ивана Гончара, каждый из них стал жить своей отдельной жизнью.

Матвиенко также призналась, что несмотря ни на что она ценит мужа за его талант.

"Уважаю его как талант, как организатора. Он очень много мне в жизни помог. И когда я была на гастролях, с детьми оставался. Ну, я не могу этого отвергнуть. Это был до половины моей жизни большой друг. До половины моей жизни. А дальше у нас уже не было той жизни, что была, - каждый встал и ушел. Он директором - там появился свой мир, своя работа, свои люди, другие отношения. Совершенно другие. Поэтому я радуюсь тому, что у меня было в лучшие годы моей жизни", - поделилась Матвиенко.

Как известно, первый и единственный муж певицы - художник Петр Гончар, сын этнографа Ивана Гончара. Свадьбу пара сыграла в 1971 году. В браке родились сыновья - погодки Иван и Андрей, которые стали художниками (Иван в 32-летнем возрасте постригся в монахи). Также у Петра и Нины есть дочь Тоня Матвиенко, которая пошла по стопам матери и стала певицей.

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