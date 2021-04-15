Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес ошелешив кадром з величезною кількістю букетів квітів, серед яких знайшлося місце похоронному вінку
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Володимир Дантес похвалився величезною кількістю квітів, отриманих на "Лізі сміху". Відомо, що Дантес виступає тренером у популярному гумористичному проєкті.
У кадрі музикант завалений букетами, видно лише чубчик співака, а біля ніг музиканта лежить похоронний вінок з білих троянд і обмотаний чорною траурною стрічкою.
"Ліга сміху вона така різна)))", - підписав Володимир Дантес своє фото.
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Відомо, що Володимир Дантес став новим тренером "Ліги сміху", разом із зірками Сергієм Бабкіним, Машею Єфросиніною, Гаріком Корогодським та Олесею Жураковською.
Варто сказати. що співак став більш активно брати участь у житті українського шоубізнесу. Так нещодавно Дантес взяв участь на" Ліпсінк батлі", де спародіював свою власну дружину, зірку Надю Дорофєєву.
Дантес тоді написав, що на Ліпсінк батлі: "Мені дісталася найпрекрасніша дівчина у світі. Вона мені в житті дісталася, та ще й пародіювати випала честь".
Також стало відомо, що Дантес "став Гулівером" першого українського мультфільму "Гулівер повертається", Володимир озвучив роль головного героя.
Нагадаємо, що у Наді Дорофєєвої в ліжку з Дантесом трапилася істерика: "це, блін, хто?"
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