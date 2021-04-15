Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес ошелешив кадром з величезною кількістю букетів квітів, серед яких знайшлося місце похоронному вінку

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Володимир Дантес похвалився величезною кількістю квітів, отриманих на "Лізі сміху". Відомо, що Дантес виступає тренером у популярному гумористичному проєкті.

У кадрі музикант завалений букетами, видно лише чубчик співака, а біля ніг музиканта лежить похоронний вінок з білих троянд і обмотаний чорною траурною стрічкою.

"Ліга сміху вона така різна)))", - підписав Володимир Дантес своє фото.

Відомо, що Володимир Дантес став новим тренером "Ліги сміху", разом із зірками Сергієм Бабкіним, Машею Єфросиніною, Гаріком Корогодським та Олесею Жураковською.

Варто сказати. що співак став більш активно брати участь у житті українського шоубізнесу. Так нещодавно Дантес взяв участь на" Ліпсінк батлі", де спародіював свою власну дружину, зірку Надю Дорофєєву.

Дантес тоді написав, що на Ліпсінк батлі: "Мені дісталася найпрекрасніша дівчина у світі. Вона мені в житті дісталася, та ще й пародіювати випала честь".

Також стало відомо, що Дантес "став Гулівером" першого українського мультфільму "Гулівер повертається", Володимир озвучив роль головного героя.

Нагадаємо, що у Наді Дорофєєвої в ліжку з Дантесом трапилася істерика: "це, блін, хто?"

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва в трусах і гольфах поскаржилася на свою проблему, Дантес не витримав: "Іди..."

Також Politeka писала, що занудьгував будинку Дантес показав безбашенні розваги з Дорофєєвої, крики не заглушити: "ми з Надею..."