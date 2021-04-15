Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес ошарашил кадром с огромным количеством букетов цветов, среди которых нашлось место похоронному венку

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Владимир Дантес похвастался огромным количеством цветов, полученных на "Лиге смеха". Известно, что Дантес выступает тренером в известном юмористическом проекте.

В кадре музыкант завален букетами, видна лишь челка певца, а у ног музыканта лежит похоронный венок из белых роз и обмотанный черной траурной ленточкой.

"Лига смеха она такая разная)))", - подписал Владимир Дантес свое фото.

Известно, что Владимир Дантес стал новым тренером "Лиги смеха", вместе со звездами Сергеем Бабкиным, Машей Ефросининой, Гариком Корогодским и Олесей Жураковской.

Стоит сказать. что певец стал более активно участвовать в жизни украинского шоубизнеса. Так недавно Дантес принял участие на "Липсинк батле", где спародировал свою собственную жену, звезду Надю Дорофееву.

Дантес тогда написал, что на Липсинк батле: "Мне досталась самая прекрасная девушка в мире. Она мне в жизни досталась, да ещё и пародировать выпала честь".

Также стало известно, что Дантес "стал Гуливером" первого украинского мультфильма "Гуливер возвращается", Владимир озвучил роль главного героя.

Напомним, что у Нади Дорофеевой в постели с Дантесом случилась истерика: "Это, блин, кто?"

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