Раздетая Надя Дорофеева вызвала переполох в Сети пикнатным фото

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, поразив публику заявлением.

"Нечего надеть))", - сообщила Надя, появившись в кадре в соблазнительном образе.

На певице были белые трусики, гольфы и свитшот. Девушка склонилась над шкафчиком с одеждой, повернувшись к камере спиной и продемонстрировав идеальные "булочки".

Одним из первых пост прокомментировал муж дорофеевой Владимир Дантес.

"Иди так, молю", - написал он в своей саркастической манере.

"опа 😂", - посмеялась с его комментария Надя.

Остальные пользователи также присоединились к обсуждению увиденного:

"В Вовкином фоткалась?"

"Проблема каждой девочки 😂 Вещи есть но надеть нечего нет 😂"

"Можно и не одеваться"

"У этой белочки чёткий орех 🔥🌰"

"Надя после тусовки потеряла штаны😂"

"🔥скромница"

"Такая красивая 🤩"

"Надяяя😂как нечего???😮"

"Оххх какая😍😍😍"

Ранее мы рассказывали, у Дорофеевой случилась истерика, когда она увидела по телевизору прежнего Дантеса. До встречи с Надей у того явно были проблемы с лишним весом. Певица не ожидала такого "подвоха", высмеяв мужа, с которым как раз отдыхала в постели.

"Вова, просто есть вопросик - это, блин, кто?", - воскликнула она и перевела камеру на смущенного Дантеса, спрятавшего лицо в этот момент.

К слову, упитанным Владимир был во времена, когда вел программу "Еда, я тебя люблю".

Напомним, что томная Дорофеева с расставленными ножками назвала, что приносит ей удовольствие, Дантес засуетился: "Тоже обожаю..."

Также Politeka писала, что заскучавший дома Дантес показал безбашенные развлечения с Дорофеевой, крики не заглушить: "Мы с Надей..."