Раздетая Надя Дорофеева вызвала переполох в Сети пикнатным фото
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, поразив публику заявлением.
"Нечего надеть))", - сообщила Надя, появившись в кадре в соблазнительном образе.
На певице были белые трусики, гольфы и свитшот. Девушка склонилась над шкафчиком с одеждой, повернувшись к камере спиной и продемонстрировав идеальные "булочки".
Одним из первых пост прокомментировал муж дорофеевой Владимир Дантес.
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"Иди так, молю", - написал он в своей саркастической манере.
"опа 😂", - посмеялась с его комментария Надя.
Остальные пользователи также присоединились к обсуждению увиденного:
"В Вовкином фоткалась?"
"Проблема каждой девочки 😂 Вещи есть но надеть нечего нет 😂"
"Можно и не одеваться"
"У этой белочки чёткий орех 🔥🌰"
"Надя после тусовки потеряла штаны😂"
"🔥скромница"
"Такая красивая 🤩"
"Надяяя😂как нечего???😮"
"Оххх какая😍😍😍"
Ранее мы рассказывали, у Дорофеевой случилась истерика, когда она увидела по телевизору прежнего Дантеса. До встречи с Надей у того явно были проблемы с лишним весом. Певица не ожидала такого "подвоха", высмеяв мужа, с которым как раз отдыхала в постели.
"Вова, просто есть вопросик - это, блин, кто?", - воскликнула она и перевела камеру на смущенного Дантеса, спрятавшего лицо в этот момент.
К слову, упитанным Владимир был во времена, когда вел программу "Еда, я тебя люблю".
Напомним, что томная Дорофеева с расставленными ножками назвала, что приносит ей удовольствие, Дантес засуетился: "Тоже обожаю..."
Также Politeka писала, что заскучавший дома Дантес показал безбашенные развлечения с Дорофеевой, крики не заглушить: "Мы с Надей..."