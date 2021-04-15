Популярна українська актриса з "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала себе за лаштунками

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є однією з найпопулярніших серед актрис "жіночого кварталу". Дівчина може виконати будь-яку роль, мріючи про повноцінний фільм. Зараз красуня активно розвиває соціальні мережі, де підігріває до себе інтерес.

Цього разу Ірина показала себе за лаштунками. Красуня стояла в сукні з пристойним декольте серед інших дівчат. Сопонару подивилася в камеру, поки її знімали.

"Я буду за лаштунками", - написала Ірина Сопонару під фотографією.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Такий погляд", "чудова", " Іра, коли буде новий випуск?", "Прекрасна"," як завжди, добре виглядаєте", " Фото, як з 80-х років. Супер".

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Ірина опублікувала фотографію, на якій позувала без білизни. Артистка одягла жакет, який прикрив найпотаємніші деталі її тіла. При цьому шкіра сяяла, а красива татуювання між грудьми стала відмінним акцентом.

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