Популярна українська актриса з "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала себе за лаштунками
Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є однією з найпопулярніших серед актрис "жіночого кварталу". Дівчина може виконати будь-яку роль, мріючи про повноцінний фільм. Зараз красуня активно розвиває соціальні мережі, де підігріває до себе інтерес.
Цього разу Ірина показала себе за лаштунками. Красуня стояла в сукні з пристойним декольте серед інших дівчат. Сопонару подивилася в камеру, поки її знімали.
"Я буду за лаштунками", - написала Ірина Сопонару під фотографією.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Такий погляд", "чудова", " Іра, коли буде новий випуск?", "Прекрасна"," як завжди, добре виглядаєте", " Фото, як з 80-х років. Супер".
Ми писали, що знаменита українська актриса Ірина Сопонару змінила імідж.
Ірина опублікувала фотографію, на якій позувала без білизни. Артистка одягла жакет, який прикрив найпотаємніші деталі її тіла. При цьому шкіра сяяла, а красива татуювання між грудьми стала відмінним акцентом.
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