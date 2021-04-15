Легендарна співачка Ірина Білик одягнувшись у балахоністе вбрання звернулася до українців

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram співачка розмістила відео на якому постала разом зі своєю командою. Зірка вбралася в яскравий салатовий балахоністий наряд, широку куртку, салатового кольору довгу спідницю і шапочку.

Ірина сіла, а навколо неї в півколо стали її помічники і команда, з якою знаменитість готує свою програму для українців.

Ірина звернулася зі словами, що сподівалася 17 і 18 квітня провести концерт у Києві, проте тепер відомо, що локдаун продовжений і концерт переноситься.

"Дорогі мої, у зв'язку з продовженням локдауну київські концерти переносяться на 22,23 травня!Сподіваюся, що дуже скоро ви побачите моє Ювілейне шоу! Люблю вас, бережіть себе і ваших близьких, до швидкої зустрічі!"

Ми збираємося, ми репетируємо, ми співаємо, граємо, і дуже сподіваємося, що дуже скоро ви почуєте мою чудову неповторну програму.

"Ми будемо разом, я знаю, таких як ви не буває!",- завершила Ірина Білик звернення до шанувальників.

Шанувальники, змучилися через локдауни і карантину засмутилися і сподівалися, що концерт все таки відбудеться в обіцяну дату:

"Чекаємо 22 травня! Дуже-дуже прикро, що знову переносяться концерти!", "Ірочка, сподіваємося і чекаємо! Спасибі🤗 🎼 Все Буде Добре!", "Обожнюю", " Білик Ірина, я вас люблю, але мені здається, потрібно дати можливість повернути квитки вашим шанувальникам, якщо не хочуть йти, боячись захворіти. Справа ж не в тому, що ми не хочемо вас бачити, справа в тому, що зараз дуже страшно", "Ірочка, обов'язково зустрінемося❤️ нічого почекаємо❤️❤️❤️", "сподіваюся, в черговий раз обличчя не перекроїте... 😢🤔🙃😉", "Всім здоров'я і до зустрічі, віримо і чекаємо!!!Чарівники точно знають, що чудеса бувають!!!", "Я обожнюю вас і вас❤️❤️❤️❤️", - написали шанувальники.

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