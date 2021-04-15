Український шоумен, телеведучий і продюсер Юрій Горбунов похвалився своєю красунею-дружиною

Як передає Politeka.net, 50-річний Горбунов і 37-річна Катя Осадча в шлюбі вже чотири роки. Пара виховує сина. Як відзначають знайомі зірок, і Юрій, і Катя сильно змінилися після одруження. Друзі зізнаються, що парочка дуже добре впливає один на одного. По тому, скільки часу зірки проводять разом видно, що в їхній родині панує любов.

Катя і Юрій дуже люблять проводити час разом. Вони часто подорожують і діляться з шанувальниками кадрами з відпочинку. У себе в Instagram Юрій вирішив згадати один з таких приємних моментів.

На фото Осадча спустила платтячко, оголивши свої тендітні плечі. Горбунов розтанув поруч з красунею і посміхався як задоволений кіт. Обличчя зірки прикрили сонцезахисними окулярами. Кадр був зроблений десь на морі. Ймовірно, під час відпочинку пари в Єгипті або в ОАЕ.

Раніше ми писали, що Горбунов зробив гарний знімок на заході сонця. Телеведучий показав, як відпочиває від гламурних костюмів і гриму. Юрій був дуже просто одягнений і, судячи з усього, насолоджувався відпочинком.

"Всім гарного вечора! І нехай сонце зігріє кожного!",- підписав пост Горбунов.

Нагадаємо, що Горбунов дав привід для заздрості, показавши, як коротає вечори без Осадчої: "нехай зігріє...".

Як повідомляла Politeka, щасливий Горбунов похвалився початком гарячої пори, розлютивши мережу: «гроші не пахнуть...».

Також Politeka писала, що Горбунов засвітив закулісся "Голосу країни", що не показують глядачам: "Сумненько від цього".