Украинский шоумен, телеведущий и продюсер Юрий Горбунов похвастался своей красоткой-женой
Как передает Politeka.net, 50-летний Горбунов и 37-летняя Катя Осадчая в браке уже четыре года. Пара воспитывает сына. Как отмечают знакомые звезд, и Юрий, и Катя сильно изменились после женитьбы. Друзья признаются, что парочка очень хорошо влияет друг на друга. По тому, сколько времени звезды проводят вместе видно, что в их семье царит любовь.
Катя и Юрий очень любят проводить время вместе. Они часто путешествуют и делятся с поклонниками кадрами с отдыха. У себя в Инстаграм Юрий решил вспомнить один из таких приятных моментов.
На фото Осадчая спустила платьице, оголив свои хрупкие плечи. Горбунов растаял рядом с красоткой и улыбался как довольный кот. Лица звезды прикрыли солнцезащитными очками. Кадр был сделан где-то на море. Вероятно, во время отдыха пары в Египте или в ОАЭ.
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Ранее мы писали, что Горбунов сделал красивый снимок на закате солнца. Телеведущий показал, как отдыхает от гламурных костюмов и грима. Юрий был очень просто одет и, судя по всему, наслаждался отдыхом.
«Всем хорошего вечера! И пусть солнце согреет каждого!», - подписал пост Горбунов.
Напомним, что Горбунов дал повод для зависти, показав, как коротает вечера без Осадчей: "Пусть согреет...".
Как сообщала Politeka, счастливый Горбунов похвастался началом горячей поры, разозлив сеть: «Деньги не пахнут…».
Также Politeka писала, что Горбунов засветил закулисье "Голосу країни", что не показывают зрителям: «Грустненько от этого».