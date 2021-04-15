Популярна російська співачка Алла Пугачова з розмахом відсвяткувала день народження
Як передає Politeka.net, 15 квітня Алла Пугачова відсвяткувала своє 72-річчя. З самого ранку її почали вітати діти - Ліза і Гаррі Галкіни. Двійнята приготували зірковій мамі купу подарунків і поздоровлень. На одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося відео, яке зняв Максим Галкін.
"День народження Алли!",- підписали фото автори аккаунта.
У коментарях залишили масу приємних слів і поздоровлень, але не обійшлося і без критики. Кілька шанувальників звернули увагу на те, що Пугачова більше уваги приділяє Гаррі, а Лізі доводиться дуже старатися, щоб отримати схвалення мами. Кадри з дня народження обернулися справжнім скандалом в мережі, адже шанувальники стали сперечатися, кого ж примадонна любить більше.
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"Здоров'я Вам на довгі роки", "яка прекрасна сім'я", "живіть довго на радість нам!", "Яка ж дивовижна!", "Дуже зворушливо", «Лізочка так старається, а мама відвертається», "Алла Лізу ігнорує, вся, ну або більше уваги синові", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Лізу і Гаррі зоряному сімейству народила сурогатна мати. Зараз дітям по 7 років.
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