Популярна російська співачка Алла Пугачова з розмахом відсвяткувала день народження

Як передає Politeka.net, 15 квітня Алла Пугачова відсвяткувала своє 72-річчя. З самого ранку її почали вітати діти - Ліза і Гаррі Галкіни. Двійнята приготували зірковій мамі купу подарунків і поздоровлень. На одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося відео, яке зняв Максим Галкін.

"День народження Алли!",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях залишили масу приємних слів і поздоровлень, але не обійшлося і без критики. Кілька шанувальників звернули увагу на те, що Пугачова більше уваги приділяє Гаррі, а Лізі доводиться дуже старатися, щоб отримати схвалення мами. Кадри з дня народження обернулися справжнім скандалом в мережі, адже шанувальники стали сперечатися, кого ж примадонна любить більше.

"Здоров'я Вам на довгі роки", "яка прекрасна сім'я", "живіть довго на радість нам!", "Яка ж дивовижна!", "Дуже зворушливо", «Лізочка так старається, а мама відвертається», "Алла Лізу ігнорує, вся, ну або більше уваги синові", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Лізу і Гаррі зоряному сімейству народила сурогатна мати. Зараз дітям по 7 років.

Нагадаємо, що здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "досі не заживає...".

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