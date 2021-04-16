Вагітна дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова злякала шанувальників, розмістивши відео в магазині, коли їй стало раптово погано

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Катерина Репяхова зізналася, що з самого ранку відчувала нездужання, дуже хотілося спати. Однак дівчина все одно зустріла маму і відправилася з нею за покупками.

У супермаркеті Катя стало погано. Їм довелося відставляти покупки і повертатися додому. Дівчина написала, що навіть стояти не могла: "мені стало дуже погано. Їдемо додому. Голова стала крутитися, не можу стояти на ногах".,- підписала відео дівчина.

Дружина знаменитого співака звернулася в аптеку, щоб виміряти тиск, проте там не виявилося тонометра для відвідувачів. Тоді дівчина з мамою вирушили в іншу. Вагітна Катя злякалася, подумавши, що у неї починається коронавірус, однак, придбавши тест, страхи були розвіяні.

Катерина зняла відео вже з дому, вона показала, що її тиск підскочив, а також показала, як разом з мамою проводять коронавірусний тест, відбирають проби і розміщують їх в прилад, який показав одну смужку, яка означає що вірус не виявлений. "Все ок", - підписала відео Катя.

Відомо, що Катерина Репяхова успішний блогер, вона постійно робить розпакування, розміщує рекламу і проводить більшу частину свого життя онлайн. Дівчину полюбили її фоловери, і вона користується великою популярністю як до вагітності, так і під час її. За її блогом стежить близько 70 тисяч осіб.

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