Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика, яка знаходиться на останніх місяцях вагітності, приголомшила шанувальників своєю активністю
Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є блогером і концертним директором свого чоловіка. Як зізнавався Павлик в одному з інтерв'ю, блогерська діяльність Репяхової годувала їх сім'ю, поки він не міг давати концерти.
Незважаючи на цікаве положення, Репяхова продовжує активно працювати. Вона регулярно влаштовує фотосесії, робить рекламні відео, а також їздить у справах. На останніх місяцях вагітності вести такий активний спосіб життя досить важко. Тому робота на знос дала перші неприємні результати.
Репяхова записала відеозвернення до своїх шанувальників і поскаржилася на стан.
"Вчора сильно втомилася. Я ж ще й в машині переодягалася і сходами бігала", - підписала відео Катерина.
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Вона також розповіла, що після насиченого дня у неї так сильно боліла спина, що вона навіть не могла поворухнутися.
"Добре, що сьогодні мені особливо нікуди не треба. А то я б не витримала", - зізналася дівчина.
Втім, погане самопочуття не зупинило Репяхову і вона продовжила проявляти активність в мережі, рекламуючи різні продукти. До вечора дівчина також вирушила на манікюр.
Нагадаємо, що вагітна дружина Віктора Павлика після скандальних одкровень вирішила показати себе з іншого боку: "Ти світишся...".
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