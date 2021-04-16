Беременная жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова испугала поклонников, разместив видео в магазине, когда ей стало внезапно плохо

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Екатерина Репяхова призналась, что с самого утра чувствовала недомогание, очень хотелось спать. Однако девушка все равно встретила маму и отправилась с ней за покупками.

В супермаркете Катя стало плохо. Им пришлось отставлять покупки и возвращаться домой. Девушка написала, что даже стоять не могла: "Мне стало очень плохо. Едем домой. Голова стала кружиться, не могу стоять на ногах"., - подписала видео девушка.

Жена знаменитого певца обратилась в аптеку, чтобы измерить давление, однако там не оказалось тонометра для посетителей. Тогда девушка с мамой отправились в другую. Беременная Катя испугалась, подумав, что у нее начинается коронавирус, однако, приобретя тест, страхи были развеяны.

Екатерина сняла видео уже из дома, она показала, что ее давление подскочило, а также показала, как вместе с мамой проводят коронавирусный тест, отбирают пробы и размещают их в прибор, который показал одну полосочку, которая означает что вирус не обнаружен. "Все ок", - подписала видео Катя.

Известно, что Екатерина Репяхова успешный блогер, она постоянно делает распаковки, размещает рекламу и проводит большую часть своей жизни онлайн. Девушку полюбили ее фолловеры, и она пользуется большой популярностью как до беременности, так и во время ее. За ее блогом следит около 70 тысяч человек.

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