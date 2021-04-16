Пішов з життя відомий американський музикант

Причиною смерті Расті Янга став серцевий напад, передає Mirror Норман Рассел "Расті" Янг був американським гітаристом, вокалістом і автором пісень, найбільш відомим як один з фронтменів впливової американської рок-групи Poco. Колектив вважався одним з основоположників класичного звучання кантрі-року. Найпопулярнішою піснею групи була "Crazy Love", яку визнали найпопулярнішою серед молоді в 1979 році. За словами представника музиканта, він помер у своєму будинку в Девісвіллі, штат Міссурі.

"Наша дружба була справжньою і його нам буде дуже не вистачати. Я молюся з його дружиною Мері і його дітьми Сарою і Віллом", - заявив Майк Фарлі.

Раніше ми повідомляли, що 13 квітня пішов з життя знаменитий білоруський музикант, в минулому соліст групи "Пісняри", Леонід Борткевич.

Менш ніж через півтора місяця, 25 травня, у нього повинен був бути день народження.

Йому був 71 рік.

Нагадаємо, померла легендарна радянська актриса і режисер.

Як повідомляла Politeka, пішов з життя український співак Андрій Коропчук.

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