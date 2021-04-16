Пішов з життя відомий американський музикант

Причиною смерті Расті Янга став серцевий напад, передає Mirror.

    Норман Рассел "Расті" Янг був американським гітаристом, вокалістом і автором пісень, найбільш відомим як один з фронтменів впливової американської рок-групи Poco.

    Колектив вважався одним з основоположників класичного звучання кантрі-року.
    Найпопулярнішою піснею групи була "Crazy Love", яку визнали найпопулярнішою серед молоді в 1979 році.

    За словами представника музиканта, він помер у своєму будинку в Девісвіллі, штат Міссурі.

    "Наша дружба була справжньою і його нам буде дуже не вистачати. Я молюся з його дружиною Мері і його дітьми Сарою і Віллом", - заявив Майк Фарлі.

    Раніше ми повідомляли, що 13 квітня пішов з життя знаменитий білоруський музикант, в минулому соліст групи "Пісняри", Леонід Борткевич.

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    Менш ніж через півтора місяця, 25 травня, у нього повинен був бути день народження.

    Йому був 71 рік.

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