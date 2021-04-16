Ушел из жизни известный американский музыкант

Причиной смерти Расти Янга стал сердечный приступ, передает Mirror.

    Норман Рассел «Расти» Янг был американским гитаристом, вокалистом и автором песен, наиболее известным как один из фронтменов влиятельной американской рок-группы Poco.

    Коллектив считался одним из основоположников классического звучания кантри-рока.
    Самой популярной песней группы была "Crazy Love", которую признали самой популярной среди молодежи в 1979 году.

    По словам представителя музыканта, он скончался в своем доме в Дэвисвилле, штат Миссури.

    "Наша дружба была настоящей и его нам будет очень не хватать. Я молюсь с его женой Мэри и его детьми Сарой и Уиллом", - заявил Майк Фарли.

    Ранее мы сообщали, что 13 апреля ушел из жизни знаменитый белорусский музыкант, в прошлом солист группы "Песняры", Леонид Борткевич.

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    Менее чем через полтора месяца, 25 мая, у него должен был быть день рождения.

    Ему был 71 год.

    Напомним, умерла легендарная советская актриса и режиссер.

    Как сообщала Politeka, ушел из жизни украинский певец Андрей Коропчук.

    Также Politeka писала, Виктор Павлик показал сына незадолго до его смерти