Ушел из жизни известный американский музыкант
Норман Рассел «Расти» Янг был американским гитаристом, вокалистом и автором песен, наиболее известным как один из фронтменов влиятельной американской рок-группы Poco.
"Наша дружба была настоящей и его нам будет очень не хватать. Я молюсь с его женой Мэри и его детьми Сарой и Уиллом", - заявил Майк Фарли.
Ранее мы сообщали, что 13 апреля ушел из жизни знаменитый белорусский музыкант, в прошлом солист группы "Песняры", Леонид Борткевич.
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Менее чем через полтора месяца, 25 мая, у него должен был быть день рождения.
Ему был 71 год.
Напомним, умерла легендарная советская актриса и режиссер.
Как сообщала Politeka, ушел из жизни украинский певец Андрей Коропчук.
Также Politeka писала, Виктор Павлик показал сына незадолго до его смерти