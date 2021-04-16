Відома українська актриса Ольга Сумська зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком поекспериментували із зовнішністю

Як передає Politeka.net, актриса записала сторіс разом з чоловіком і здивувала своїх фоловерів в Instagram.

Цього разу Сумська і Борисюк завдяки спеціальному фільтру перевтілилися в персонажів відомого фільму «Аватар». Вони стали повністю синіми, а їхні обличчя специфічно спотворилася: носи збільшилися, очі позеленіли і з'явилися специфічні великі вуха.

"Вечірній...",- підписала актриса кадри.

Відзначимо, він часто використовує різноманітні фільтри, записуючи відео для своїх шанувальників. Однак зазвичай не такі екстремальні.

Також не боїться зірка і показати себе без прикрас.

"Часто дуже отримую повідомлення, щоб я робила сторіс без фільтрів. Ось, без фільтрів і без макіяжу. Друзі, ви можете все розглянути. Ну, звичайно, з фільтрами краще. Зараз, яка є",-зазначила вона якось раніше.

Як відомо, Віталій Борисюк-другий чоловік Ольги Сумської, у шлюбі вони вже більше 24 років. Пара виховує 19-річну дочку Анну.

Першим чоловіком Ольги Сумської був актор Євген Паперний. У 1990 їхній шлюб розпався. Від шлюбу з Паперним У Ольги Сумської є дочка Антоніна.

Нагадаємо, 54-річна Сумська полізла на пілон, показавши Борисюку і дочці, на що здатна: "Лопес доведеться посунутися".

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