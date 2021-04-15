Известная актриса Ольга Сумская взяла участие в "Липсинк батле", покрутившись на пилоне, заставив гордится собой мужа и дочку

Как передает Politeka.net, в официальном паблике Инстаграм, посвященному шоу "Липсинк Батл" разместили комментарий младшей дочери Ольги Сумской, после выступления ее мамы на пилоне (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Как известно, Ольга Сумская липсила под хит Дженнифер Лопес "On the floor". Сумская приоделась в шикарный костюм, похожий на те, что носит всемирно известная дива. А также пыталась скопировать движения американской певицы. Для более яркого эффекта Сумская взобралась на пилон, чтобы полностью соответствовать образу. Она вскочила на пилон, потрясая ягодицами.

Поддерживали Ольгу в студии Липсинка ее муж, актер Виталий Борисюк и две дочери. Младшая дочь на вопрос ведущего шоу рэпера Потапа, знали ли они, что мама "может устроить такой гармидер", ответила: "Дженнифер Лопес прийдется "подвинуться" после такого выступления!"

Стоит сказать, что многим выступление смелой актрисы понравилось, однако большинство зрителей все же не поддержали такого перевоплощения. В паблике, под цитатой дочери Сумской несколько человек прокомментировали выступление и достойный ответ дочки Сумской, написав несколько приятныхз слов о самом шоу и о том, какая чудесная дочка растет у знаменитостей.

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