Актриса Ольга Сумська збентежила зміною амплуа і видовищем для дорослих на жердині
На сцені шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл" легенда українського кіно Ольга Сумська примірила образ американської співачки Дженніфер Лопес і виконала популярний хіт "On the floor". На YouTube-каналі проекту опублікували відео з її виступом, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).
Виступ Ольги починається з того, що зірка, в зухвалій міні-сукні зі срібною бахромою, хвацько застрибнула на пілон та активно потрясла під музику своїми сідницями. Потім разом із хлопцями з підтанцьовки Сумська пустилася в повноцінний танок, не забуваючи при цьому відкривати рота.
Концерт не залишив байдужих. Деякі аплодували актрисі за сміливість, але більшість все ж освистали - натякаючи, що Джей Ло їй не по зубах.
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"При всій повазі до Ольги, танці не її коник, скута, ніякої пластики..." - "А ви спробуйте рухатися як JLO..."
"Молодець за сміливість, але не було легкості в пластиці і природності в подачі"
"Для жінки якій за 50, це феєрично! 😳🔥👏🏻"
"Нуууу до Джей Ло тут як раком до місяця..."
"Я проти Олі нічого не маю... але це було ппц... Куди це... під таку пісню танцювати потрібно, а не стрибати і дригатися"
"Супер!!! Дуже сподобалося. Виглядає на 35!!! 😘"
"Кошмар. Даремно ти ризикнула. Позорище. І в підметки не годиться. Дженіфер - це діва, це вогонь. А тобі лише стегна одягли. Вибач але це правда"
"Це жахливо, абсолютно дерев'яна тітонька Ольга"
Нагадаємо, що 54-річна Сумська наробила галасу зухвалим перевтіленням у Джей Ло: "Мадам з борделя…»
Як повідомляла Politeka, Сумська вразила зовнішнім виглядом, піднісши камеру занадто близько до обличчя: "їй точно 54?"