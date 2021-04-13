Актриса Ольга Сумська збентежила зміною амплуа і видовищем для дорослих на жердині

На сцені шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл" легенда українського кіно Ольга Сумська примірила образ американської співачки Дженніфер Лопес і виконала популярний хіт "On the floor". На YouTube-каналі проекту опублікували відео з її виступом, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Виступ Ольги починається з того, що зірка, в зухвалій міні-сукні зі срібною бахромою, хвацько застрибнула на пілон та активно потрясла під музику своїми сідницями. Потім разом із хлопцями з підтанцьовки Сумська пустилася в повноцінний танок, не забуваючи при цьому відкривати рота.

Концерт не залишив байдужих. Деякі аплодували актрисі за сміливість, але більшість все ж освистали - натякаючи, що Джей Ло їй не по зубах.

"При всій повазі до Ольги, танці не її коник, скута, ніякої пластики..." - "А ви спробуйте рухатися як JLO..."

"Молодець за сміливість, але не було легкості в пластиці і природності в подачі"

"Для жінки якій за 50, це феєрично! 😳🔥👏🏻"

"Нуууу до Джей Ло тут як раком до місяця..."

"Я проти Олі нічого не маю... але це було ппц... Куди це... під таку пісню танцювати потрібно, а не стрибати і дригатися"

"Супер!!! Дуже сподобалося. Виглядає на 35!!! 😘"

"Кошмар. Даремно ти ризикнула. Позорище. І в підметки не годиться. Дженіфер - це діва, це вогонь. А тобі лише стегна одягли. Вибач але це правда"

"Це жахливо, абсолютно дерев'яна тітонька Ольга"

Нагадаємо, що 54-річна Сумська наробила галасу зухвалим перевтіленням у Джей Ло: "Мадам з борделя…»

Як повідомляла Politeka, Сумська вразила зовнішнім виглядом, піднісши камеру занадто близько до обличчя: "їй точно 54?"