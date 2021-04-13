Актриса Ольга Сумская обескуражила сменой амплуа и зрелищем для взрослых на шесте
На сцене шоу звездных пародий «Липсинк батл» легенда украинского кино Ольга Сумская примерила образ американской певицы Дженнифер Лопес и исполнила популярный хит «On the floor». На YouTube-канале проекта опубликовали видео с ее выступлением, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Выступление Ольги начинается с того, что звезда, в дерзком мини-платье с серебряной бахромой, лихо запрыгнула на пилон и активно потрясла под музыку своими ягодицами. Затем вместе с парнями из подтанцовки Сумская пустилась в полноценный пляс, не забывая при этом открывать рот.
Концерт не оставил равнодушных. Некоторые аплодировали актрисе за смелость, но большинство все же освистали - намекая, что Джей Ло ей не по зубам.
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"При всем уважении к Ольге, танцы не её конёк, скованная, никакой пластики..." - "А вы попробуйте двигаться как JLO..."
"Молодец за смелость, но не было легкости в пластике и естественности в подаче"
"Для женщины которой за 50, это феерично! 😳🔥👏🏻"
"Нуууу до Джей Ло тут как раком до луны..."
"Я против Оли ничего не имею... но это было ппц... Куда это... под такую песню плясать нужно, а не прыгать и дрыгаться"
"Супер!!! Очень понравилось. Выглядит на 35!!! 😘"
"Кошмар. Зря ты рискнула. Позорище. И в подмётки не годится. Дженифер - это дива, это огонь. А тебе лишь бедра одели. Извини но это правда"
"Это ужасно, совершенно деревянная тетушка Ольга"
Напомним, что 54-летняя Сумская наделала шуму дерзким перевоплощением в Джей Ло: «Мадам из борделя…»
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