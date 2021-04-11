Українська актриса Ольга Сумська здивувала сміливим перевтіленням на популярному шоу пародій
Як передає Politeka.net, знімки зі зйомок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Друзі, я ризикнула! Вже цієї суботи, 10 квітня, я в батлі разом з Дариною Петрожицькою в супер-шоу в образі легендарної Дженніфер Лопез", - повідомила Ольга в підписі до серії знімків.
54-річна актриса дійсно ризикнула. Сумська не побоялася надіти вельми відвертий костюм тілесного кольору.
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Таке перевтілення актриси викликало справжній фурор серед українських знаменитостей. Не байдужими до образу Ольги залишилися її колега Ольга Трегубова, співачка Катерина Бужинська, співак Павло Зібров і багато інших.
Друзі Сумської не скупилися на схвальні коментарі під знімками.
"Бомба сексі!", "Оля, ви розкішна жінка! Захоплююся"," Богиня", " дівчина, а ви вже закінчили театральний, чище студентка?", "Оля, ти потрясна!",- писали під знімками актриси.
Нагадаємо, що 54-річна Сумська в костюмі-балахоні і кросівках збентежила зовнішнім виглядом: "Оля, ну навіщо...".
Як повідомляла Politeka, 54 - річна Сумська замахнулася на роль Дженніфер Лопес, здивувавши пікантними танцями: "досвід або молодість...".
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