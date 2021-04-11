Українська актриса Ольга Сумська здивувала сміливим перевтіленням на популярному шоу пародій



Як передає Politeka.net, знімки зі зйомок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Друзі, я ризикнула! Вже цієї суботи, 10 квітня, я в батлі разом з Дариною Петрожицькою в супер-шоу в образі легендарної Дженніфер Лопез", - повідомила Ольга в підписі до серії знімків.

54-річна актриса дійсно ризикнула. Сумська не побоялася надіти вельми відвертий костюм тілесного кольору.

Таке перевтілення актриси викликало справжній фурор серед українських знаменитостей. Не байдужими до образу Ольги залишилися її колега Ольга Трегубова, співачка Катерина Бужинська, співак Павло Зібров і багато інших.

Друзі Сумської не скупилися на схвальні коментарі під знімками.

"Бомба сексі!", "Оля, ви розкішна жінка! Захоплююся"," Богиня", " дівчина, а ви вже закінчили театральний, чище студентка?", "Оля, ти потрясна!",- писали під знімками актриси.

Нагадаємо, що 54-річна Сумська в костюмі-балахоні і кросівках збентежила зовнішнім виглядом: "Оля, ну навіщо...".

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