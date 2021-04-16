Известная украинская актриса Ольга Сумская со своим супругом Виталием Борисюком поэкспериментировали с внешностью

Как передает Politeka.net, актриса записала сторис вместе с мужем и удивила своих фолловеров в Инстаграм.

В этот раз Сумская и Борисюк благодаря специальному фильтру перевоплотились в персонажей известного фильма «Аватар». Они стали полностью синими, а их лица специфически исказилась: носы увеличились, глаза позеленели и появились специфические большие уши.

"Вечернее...", - подписала актриса кадры.

Отметим Сумская часто использует разнообразные фильтры, записывая видео для своих поклонников. Однако обычно не такие экстремальные.

Также не боится звезда и показать себя без прикрас.

"Часто очень получаю сообщения, чтобы я делала сторис без фильтров. Вот, без фильтров и без макияжа. Друзья, Вы можете все рассмотреть. Ну, конечно, с фильтрами лучше. Сейчас, какая есть", - отметила она как-то ранее.

Как известно, Виталий Борисюк - второй муж Ольги Сумской, в браке они уже более 24 лет. Пара воспитывает 19-летнюю дочь Анну.

Первым мужем Ольги Сумской был актер Евгений Паперный. В 1990 их брак распался. От брака с Паперным у Ольги Сумской есть дочь Антонина.

Напомним, 54-летняя Сумская полезла на пилон, показав Борисюку и дочери, на что способна: "Лопес придется подвинуться".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская, повиснув на двери, страстно отшлепала себя в окружении молодых красавцев: "Это было незабываемо!"

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