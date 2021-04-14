Известные актеры Ольга Сумская и Тарас Цымбалюк покрасовались в обнимку перед камерами, напомнив украинцам о сериале, объединившем звезд - "Крепостная"
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Тарас Цымбалюк разместил фото на котором позирует вместе с известной актрисой Ольгой Сумской. Ольга Сумская тесно прижалась к Тарасу, сияя от удовольствия.
Как известно актеры вместе снимаются в третьем сезоне сериала "Крепостная", который в скором времени должен выйти в эфир. По этому поводу Цымбалюк спросил у поклоников, ждут ли они продолжение сериала. В комментарии к фото он пишет: "Мы с Ольгой Вячеславовной очень ждем эфир третьего сезона сериала «Крепостная» 🎬, а вы, друзья, ждете?)"
На что поклонники отозвались потоком вопросов, когда же выйдет третий сезон сериала, а также написали о том, какая красавица Ольга Сумская и как расцвела возле такого знатного мужчины:
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"Ты как bodyguard Ольги Вячеславовны😇", "А когда будет третий сезон", "Я дуже чекаю. А що правда замість Каті буде друга актриса?", "Смотрю на Ольгу и понимаю, что она научилась управлять временем ... стрелки ее часов вращаются назад ... красавица 😍😍😍", "Чесно, то дуже сильно чекаємо на 3 сезон🔥", "А у Назара и Алеси детки уже будут??😍",
- поклонников словно раззадорили вопросом, и они не переставая писали об ожидаемом новом сезоне сериала. Многие выразили сожаление о том, что главную героиню сериала заменили на другую, да еще и российскую актрису.
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