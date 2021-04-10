Відома українська актриса Ольга Сумська показала себе крупним планом і розповіла про участь у соціальному проєкті
Артистка стежить за зовнішністю з дитинства, до чого привчила і своїх дочок, передає Politeka.net. Ольга регулярно ходить до косметологів, а також підтримує красу вдома.
У свої 54 роки актриса має чудовий вигляд - доглянуте обличчя і красива фігура. Сумська дає поради українкам по догляду за собою. Зокрема, по можливості потрібно користуватися дорогою косметикою і кращими процедурами, робити натуральні маски для волосся та обличчя, а також спробувати знайти внутрішню гармонію, адже стан душі також впливає на зовнішність.
В останніх сторіс Ольги видно, що дотримання таких правил дійсно працює. Красуня одягла жовту сукню з вишивкою і піднесла камеру до обличчя. Очі Ольги сяяли, а макіяж підкреслив їх колір. М'які локони розвіював вітер, так і хочеться запитати: "Їй точно 54?".
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Зірка в такому вигляді позувала біля храму, вона підіймала очі до неба.
Як виявилося, артистка взяла участь у соціальному проєкті.
"Костя Ревуцький знову запропонував шикарний проєкт. Як завжди, Костя, я тобі щиро вдячна за цю творчу ініціативу - фотопроєкт "Молися за Україну", - розповіла Сумська.
Зазначимо, Костянтин Ревуцький - відомий український фотограф, який працює з зірками. Фотограф часто бере участь у соціальних проєктах. Так, наприклад, Костянтин не так давно робив фото, присвячені булінгу в школах.
Нагадаємо, що 54-річна Сумська в костюмі-балахоні і кросівках збентежила зовнішнім виглядом: "Оля, ну навіщо...".
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