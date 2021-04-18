Популярна українська співачка Ані Лорак вирушила в спекотну відпустку, звідки вражає новими образами

Популярна виконавиця звикла заперечувати факт того, що вона змінила в собі і якими уколами краси користувалася. Замість цього зірка запевняє, що просто доглядає за собою, відвідує косметолога, зволожує шкіру і нічого не робить. Проте на фото, зроблених кілька років тому, і зараз – дуже помітна різниця, запевняють фанати зазвичай під фото Лорак в Instagram.

Не так давно артистка вирушила у відпустку, в якій встигла продемонструвати не тільки розкішні види з вікон свого номера, але ще і показала струнку фігуру, а також в черговий раз не змогла приховати «нові» губи, які при чорно-білому фільтрі виглядали ще більше, ніж раніше.

Для відпочинку на узбережжі в колі друзів Кароліна вибрала білий костюм з білою сорочкою, а також дизайнерські сонцезахисні окуляри. Зав'язавши волосся і позувавши майже без макіяжу, Лорак акцентувала увагу на своєму обличчі.

Як можна помітити, в цілому зовнішність Ані Лорак останнім часом мало кого залишає байдужим, адже артистка змінюється так часто, як тільки може. І все частіше під її постами можна помітити коментарі з здивованими вигуками про те, що зірка зробила собі губи, а ще вилиці і підборіддя.

І як тепер можна помітити на фото з останнього концерту Лорак-сумнівів у цьому вже немає. Дуже сильно змінилася зовнішність Кароліни дивує фанатів.

Відзначимо, у відпустці Кароліна також вперше за довгий час показала фігуру в купальнику. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому образі-на ній стильний червоний купальник, який відмінно підкреслює ідеальну фігуру і довгі стрункі ноги.

"Ну що за еталон краси і жіночності. Бомба!", "Ця фігура мене зводить з розуму", " чарівна і чудова, еталон для наслідування нинішньому поколінню, Мерилін Монро 21 століття, це все ви!",- пишуть користувачі.

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