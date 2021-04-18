Популярная украинская певица Ани Лорак отправилась в жаркий отпуск, откуда поражает новыми образами

Популярная исполнительница привыкла отрицать факт того, что она изменила в себе и какими уколами красоты пользовалась. Вместо этого звезда уверяет, что просто ухаживает за собой, посещает косметолога, увлажняет кожу и ничего не делает. Тем не менее на фото, сделанных несколько лет назад, и сейчас – очень заметна разница, уверяют фанаты обычно под фото Лорак в Инстаграм.

Не так давно артистка отправилась в отпуск, в котором успела продемонстрировать не только роскошные виды из окон своего номера, но еще и показала стройную фигуру, а также в очередной раз не смогла скрыть «новые» губы, которые при черно-белом фильтре выглядели еще больше, чем прежде.

Для отдыха на побережье в кругу друзей Каролина выбрала белый костюм с белой рубашкой, а также дизайнерские солнцезащитные очки. Завязав волосы и позировав почти без макияжа, Лорак акцентировала внимание на своем лице.

Как можно заметить, в целом внешность Ани Лорак в последнее время мало кого оставляет равнодушным, ведь артистка меняется так часто, как только может. И все чаще под ее постами можно заметить комментарии с удивленными возгласами о том, что звезда сделала себе губы, а еще скулы и подбородок.

И как теперь можно заметить на фото с последнего концерта Лорак – сомнений в этом уже нет. Очень сильно изменившаяся внешность Каролины удивляет фанатов.

Отметим, в отпуске Каролина также впервые за долгое время показала фигуру в купальнике. Перед камерой она появилась в соблазнительном образе – на ней стильный красный купальник, который отлично подчеркивает идеальную фигуру и длинные стройные ноги.

"Ну что за эталон красоты и женственности. Бомба!", "Эта фигура меня сводит с ума", "Очаровательна и восхитительна, эталон для подражания нынешнему поколению, Мэрилин Монро 21 века, это всё Вы!", - пишут пользователи.

Напомним, что вдохновленная Лорак после визита в Украину впечатлила признанием: «Я счастлива…».

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