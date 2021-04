Аліна Гросу, відома українська співачка, показала себе в новому образі, в очікуванні реакції від ЗМІ, дівчина розмістила відео для Тік ток з фільтром, що збільшує її щічки

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Аліна Гросу, відома красуня, співачка і актриса, яка не так давно епатувала публіку, з'явившись в шоу "Маска" в образі прекрасної троянди, розмістила відео в якому знялася під трек Андрія Губіна "ніч".

"Булочка", як назвали знамениту співачку шанувальники, замінила слова в пісні Губіна в рядку" все що мені сьогодні треба просто бути з тобою поруч "на" просто плитку шоколаду", зізналася, що усвідомила, що залишилося всього лише 45 днів до літа.

"😂 😂 😂дівчатка, Ну ви зрозуміли, що залишилося всього лише 45 днів до літа ?))) Коротше, якщо бікіні від купальника налазить тепер тільки на щоки, робимо з нього маску і не паримося 🤪 на море не факт, що ми поїдемо, а сльози жінку точно ніколи не прикрасять 😉", - написала Аліна. Після чого в пості додала, що чекає не дочекається реакції ЗМІ на її образ з пухкенькими щічками: "П. С. вже передчуваю ,як журналісти побачивши мене під цим ефектом писатимуть, Аліна Гросу поправилася😂 😂 🤣 чекаю)))"

Шанувальники, зрозумівши жарт Аліни прокоментували відео смайликами і жартами, при цьому не забувши підкреслити красу і чудову форму, в якій знаходиться Аліна:

"Ви правда в прекрасній формі!🤩 ✨ ", "Булочка ❤️😍", "🔥🔥🔥👌🏻😄 you looks fit anyway", " а ха ха, Классс😂 😂 😂 😂, ще й Пісня мого дитинства🔥", " 😂 😂 😂 це точно👏", "❤️🙌👏😂😂😂😂😂😂пухляш", - написали шанувальники.

