Відома українська співачка Аліна Гросу неприємно здивувала свого передбачуваного коханого Романа Полянського на новому кумедному відео

Останнім часом розлучена співачка регулярно радує своїх шанувальників відео, на яких вони з актором Полянським розігрують забавні сценки під різну озвучку. Знаменитостям вже давно приписують роман, проте вони його офіційно не підтверджують. Втім, судячи з цих кадрів, зірки як мінімум дуже близькі.

Як пише Politeka.net, Гросу опублікувала нове відео, на якому вона постала в ролі продавця, який пропонує зацікавленому покупцеві новий аромат.

"У мене є ексклюзивний аромат! Це колаборація кількох запахів. Тут запах тижневих шкарпеток з-під дивана, штанів далекобійника, мокрої собаки, квартири дідуся і гнилої картонної коробки. Оцініть", - пропонує Гросу Полянському.

Той робить вигляд, що вдихає той самий аромат, і тут же з огидою морщиться, закриваючи ніс.

"Фу, як огидно!",- обурюється актор.

Пізніше Гросу пояснює, що це був айкос.

"В парфумерному. Любителям цієї штуки присвячується. У вас теж є друзі люблять цей аромат?",- підписала відео співачка.

Її шанувальники тут же відреагували на відео.

"Каже, знайомий запах, було б класно якби ви частіше такі класні відео знімали", "я просто не можу. Дуже смішно, спасибі велике, ти найкраща", "до того ж запах такий стійкий що тиждень не вивітрюється", "Красиво виглядаєш як завжди)", "Та так смердить він неприйнятно. Аліна порядок жарти і відоси", - пишуть люди.

Відзначимо, що Гросу і Полянський стали регулярно з'являтися разом в кінці минулого року. Вони також записали спільну пісню з кліпом, в якому зіграли закохану пару. Через їх спільних фото і відео шанувальники впевнені, що пару пов'язують романтичні відносини.

Нагадаємо, Гросу закинула ногу на ногу, показавши, як готується до виступів: "Виходячи з ваших смаків".

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