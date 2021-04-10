Украинская певица Алина Гросу, которая несколько лет жива и работала в России, показала как готовится к выступлениям

Как передает Politeka.net, новые снимки 25-летняя знаменитость разместила у себя в Инстаграм.

Алина Гросу любит быть в центре внимание и эпатировать публику и успешно с этим справляется на страницах соцсетей. Артистка обладает отменным чувством юмора, за которое ценят ее поклонники.

Девушка популярна, как в Инстаграме, так и ТикТоке, где выкладывает забавные ролики со своим участием.

Сейчас певица очень востребована и готовится к предстоящим выступлениям. Так, Алина показала кадры, сделанные во время творческого процесса.

Она сидела на стуле с микрофоном в руке, на ней был надет черный наряд, состоящий из штанов и кофты, который она сочетала с кроссовками на массивной подошве.

Волосы артистки заплетены в множество мелких косичек, а на лице не броский макияж.

«Репы в разгаре ❤️❤️❤️

Готовимся к Фастову😘 исходя из ваших вкусов и предпочтений :)», - написала звезда.

Фолловеры уже оценили новые кадры и попросили больше песен от Алины.

"Алиночка ,а когда еще песни будут? Или на этом пока что все? ❤️🔥 Все фотки прекрасны как и вы обожаю вас ❤️❤️вы огонь",

"Красивая девушка", - уже высказались в сети.

Напомним, Гросу поозорничала в постели с возлюбленным, напугав волосатыми ногами: "Упс! Неловко вышло...".

Также Politeka писала, что разведенная Гросу "взяла быка за рога" с новым возлюбленным, но что-то пошло не так: "Все-таки затянула его...".