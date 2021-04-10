Украинская певица Алина Гросу, которая несколько лет жива и работала в России, показала как готовится к выступлениям
Как передает Politeka.net, новые снимки 25-летняя знаменитость разместила у себя в Инстаграм.
Алина Гросу любит быть в центре внимание и эпатировать публику и успешно с этим справляется на страницах соцсетей. Артистка обладает отменным чувством юмора, за которое ценят ее поклонники.
Девушка популярна, как в Инстаграме, так и ТикТоке, где выкладывает забавные ролики со своим участием.
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Сейчас певица очень востребована и готовится к предстоящим выступлениям. Так, Алина показала кадры, сделанные во время творческого процесса.
Она сидела на стуле с микрофоном в руке, на ней был надет черный наряд, состоящий из штанов и кофты, который она сочетала с кроссовками на массивной подошве.
Волосы артистки заплетены в множество мелких косичек, а на лице не броский макияж.
«Репы в разгаре ❤️❤️❤️
Готовимся к Фастову😘 исходя из ваших вкусов и предпочтений :)», - написала звезда.
Фолловеры уже оценили новые кадры и попросили больше песен от Алины.
"Алиночка ,а когда еще песни будут? Или на этом пока что все? ❤️🔥 Все фотки прекрасны как и вы обожаю вас ❤️❤️вы огонь",
"Красивая девушка", - уже высказались в сети.
Напомним, Гросу поозорничала в постели с возлюбленным, напугав волосатыми ногами: "Упс! Неловко вышло...".
Также Politeka писала, что разведенная Гросу "взяла быка за рога" с новым возлюбленным, но что-то пошло не так: "Все-таки затянула его...".