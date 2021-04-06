Певица Алина Гросу сняла забавный ролик с преображением, использовав своего нового возлюбленного

Несколько недель назад Алина впервые вышла на публику и засветилась на шоу в компании российского актера - Романа Полянского. После этого пара не стала намекать на свои отношения, подмечая, что теперь будет хранить все при себе. И если дело дойдет до свадьбы, тогда можно что-то говорить о своей второй половинке.

Тем не менее, почти в каждом новом ролике или посту Алины в Инстаграм можно заметить Романа, с которым Гросу снимает забавный контент. Этот раз не был исключением. Ради шутливого преображения с "волосатыми ногами", Алина решила создать забавную иллюзию.

«Эротика первых весенних свиданий 😅😂 когда забыла 🪒🪒🪒», - написала Алина.

Ранее такой челлендж был очень популярным в "Тик-Ток": под задорную мелодию надо повторить движения руками и ногами синхронно, делая вид, что нижняя часть твоего партнера - это воя собственная. Поклонники, впрочем, положительно отнеслись к шутке Гросу:

«😂😂😂просто бомба; развязка огонь👍; не сразу заметила😂😂; Упс! неловко вышло😂; Круто🙌;; Вы просто суперовые 😍; Молодцы, повеселили; хорошо, но надо было свою спрятать😆; Вы смешные! 😊 И очень милые!; Классно! Я сначала так и подумала: о, Боги,какие ноги!🤣👍; Ноги зачет🔥😂😂».

Уже не секрет, что девушка хорошо «обожглась» в предыдущих отношениях. Брак оказался провальным, а мужчина решил уйти к другой через пару месяцев после свадьбы. Теперь звезда полностью скрывает личную жизнь.

«Я не хочу спешить. Уже знакомила всех с бывшим мужем. И что из этого вышло? Теперь так не хочу. Следующего избранника я представлю публике как мужа или же отца моих детей», - подметила несколько недель назад Гросу.

В новом ролике Алина и Роман сняли небольшую юмористическую зарисовку на тему отношений мужа и жены, которой не нравится, когда ее не слушают:

«У кого такие очень «внимательные» половинки?:)», - шутливо пожаловалась Алина.

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