Популярная украинская певица Алина Гросу насмешила кадрами, на которых показала, как выбирает шубу со своим предполагаемым возлюбленным Романом Полянским

После развода с первым мужем артистка откровенно призналась, что неудачные отношения стали для нее большим ударом. Однако, судя по всему, с тех пор ее сердечная рана успела зажить, ведь звезда стала регулярно появляться в компании российского актера Романа Полянского. Впрочем, несмотря на весьма недвусмысленные кадры, пара предпочитает не комментировать свои отношения.

Тем не менее в новом видео на своей странице в Инстаграм Гросу не постеснялась представить себя в роли девушки Романа. Об этом пишет Politeka.net. Пара разыграла забавную сценку, в которой девушка якобы выбирала себе шубу, однако парень явно не обрадовался, узнав ее цену. Все это артисты изображают под чужую озвучку.

«Ну как тебе?», - интересуется Гросу.

«Как-то не сидит. Она тебя полнит, что ли? Я тебе не хотел говорить, но тебя почему-то все шубы полнят. Первая самая не полнит», - произносит Полянский.

«Это моя, я в ней пришла», - озадаченно отмечает Гросу.

Все это время певица крутится перед камерой в аккуратной шубке.

«Когда всё-таки затянула его выбрать шубу. P.s. Мужчины, имейте ввиду, что в таких случаях говорить, чтоб финансовые запасы семьи оставались на месте», - подписала кадры исполнительница.

Ее поклонники не смогли пройти мимо поста.

«Такие красивые ваши видео всегда поднимают настроение!», «Вы идеальная пара», «мужчины, они такие», «Вы созданы друг для друга», - пишут люди.

Напомним, разведенная Гросу, закрутившая роман с российским актером, устроила разборки на камеру: "Ты вообще...".

Как сообщала Politeka, Гросу поозорничала в постели с возлюбленным, напугав волосатыми ногами: "Упс! Неловко вышло...".

Также Politeka писала, что разведенная Гросу порезвилась с 37-летним любовником и сняла все на камеру: «Так ведут себя два…».